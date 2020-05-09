قواتنا تنفذ عمليات أمنية واسعة في الأنبار

2020/05/09 | 00:20

بغداد/ الصباح

نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، عملية أمنية لملاحقة عصابات داعش الارهابية في ثلاث مناطق في محافظة الانبار، في حين اعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ارهابيين احدهما مسؤول المفارز الأمنية في داعش، خلال عملية عسكرية بالموصل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته "الصباح" ان "قوة من قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش لمناطق الخط الستراتيجي وصحراء ثميل ومنطقة الرزازة في الانبار لمنع تسلل عناصر داعش والسيطرة على تحركاتهم"، لافتا الى ان "القوات اتخذت سلسلة إجراءات امنية لإحباط أي محاولة تعرض لعناصر داعش قد تطول محافظة الانبار".

في غضون ذلك، اعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ارهابيين احدهما "مسؤول المفارز الأمنية لـ داعش" في سلسلة جبال شيخ إبراهيم بعملية امنية بالجانب الأيمن للموصل.

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