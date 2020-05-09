استئناف العمل في مشاريع المناطق المتضررة

2020/05/09 | 00:20

بغداد / الصباح

استأنف صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية اغلب مشاريعه في المحافظات، بينما اعلن قرب انجاز مشروع إعادة اعمار وتأهيل محطة ضخ السعدية في ديالى.

وبحسب بيان صادر من الصندوق، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، فأن الصندوق استأنف العمل في اغلب المشاريع في المحافظات المتضررة من العمليات الإرهابية بسبب التوقف الذي حصل جراء جائحة كورونا التي شهدها البلد".

من جانبه، اعلن رئيس الصندوق مصطفى الهيتي، بحسب البيان قرب انجاز مشروع إعادة اعمار وتأهيل محطة ضخ لصالح قطاع الموارد المائية في ديالى.

واضاف ان "للمشروع أهمية ستراتيجية كونه يقوم بحماية ناحية السعدية من الغرق نتيجة الماء الراشح من سد حمرين وضخها الى البحيرة للحفاظ على البنى التحتية والاسس للأبنية والمنازل في المدينة".

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