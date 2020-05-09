العراق.. استمرار الخلافات بين الكتل البرلمانية حول 7 حقائب وزارية

2020/05/09 | 14:46

اخبار السعودية )- يواصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المفاوضات مع القوى السياسية من أجل إكمال كابينته الوزارية التي تنقصها سبع حقائب.وأشارت مصادر عراقية إلى أن الخلافات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة على

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