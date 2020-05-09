العراق.. الكاظمي يباشر عمله بلقاء سفيري أميركا وإيران

2020/05/09 | 19:23

اخبار السعودية )- عقد مجلس الوزراء العراقي اليوم السبت جلسته الأولى برئاسة مصطفى الكاظمي.وفي بداية الجلسة، دعا الكاظمي أعضاء الحكومة إلى "العمل الجاد" في خدمة الشعب العراقي.وعن موضوع الانتخابات، أكد الكاظمي أن من

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