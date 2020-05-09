الموقف الوبائي اليوم: 76 إصابة جديدة ووفاة ثلاث حالات وشفاء 41

2020/05/09 | 19:32

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٦) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٥

بغداد/ الكرخ: ١٠

مدينة الطب: ١٩

ميسان: ١

البصرة: ١٧

واسط: ١

انبار: ٢

صلاح الدين: ١

- الشفاء: ٤١حالة ، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: ١١

النجف: ٢

البصرة : ٨

بابل: ٤

اربيل ؛ ٥

كركوك: ١

المثنى: ٩

صلاح الدين: ١

- الوفيات : ٣ حالات؛

حالة في بغداد / الرصافة

وحالة في مدينة الطب

وحالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٢٦٧٩

مجموع الوفيات: ١٠٧

مجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢

الراقدين الكلي: ٨٧٠

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