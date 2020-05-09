الكاظمي: سنطلق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين

2020/05/09 | 22:33

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء السبت، "إن حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة"، معلنا عن أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين.وأوضح الكاظمي أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين

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