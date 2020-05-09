{أمثال أهلنا} يروي حكايات أجدادنا بروح بغداديَّة

2020/05/09 | 22:44

بغداد / رشا عباس

على أنغام "ماجينا ياماجينا" ودق الطبل واصوات الاطفال يقدم عمر ضياء الدين القيسي مدير مسرح الرافدين بصحبة محمد صالح برنامج "أمثال أهلنا" على احدى القنوات الفضائية متجولا في الشوارع والازقة الشعبية القديمة بزي بغدادي معروف، اذ تقوم فكرة برنامجه على طرح مثل شعبي ويطلب من صاحب الدار قصة ذلك المثل مقابل الحصول على هدية.

القيسي في حديثه لـ "لصباح" قال: "البرنامج يهدف الى اشاعة روح التعاون والتضامن بين الناس من جهة واستحضار الحكايات الشعبية والفلكلور البغدادي من جهة أخرى ليكون بمثابة وثيقة حضارية تدوّن تلك الامثال والقصة التي تنطلق منها وتعريف الاجيال المقبلة حكايات اجدادهم وحكمتهم الصالحة لكل زمان ومكان مع اختلاف

اللهجات".

عمر خلال جولته تحسّر على الفلكلور البغدادي الذي كان يزين واجهات البيوت، والعادات والتقاليد التي نحاول نفض الغبار عنها لتعود من جديد لاسيما في شهر رمضان وايامه المباركة في تلك المناطق، واستذكار الالعاب الشعبية كالمحيبس وتبادل الاطعمة والزيارات المتواصلة حتى وقت يقرع فيه الطبل ايذانا بوقت السحور، موضحا للاطفال حكاية الماجينا وجماليتها ايام زمان.

ويضيف القيسي تشابهت افكاري في تقديم التراث والحكايات الشعبية باختلاف القنوات، فأنا من محبي الشخصية البغدادية والباحث عن أسرارها وتقديمها الى الجمهور بطابع حضاري داعيا الجهات المعنية الى الاهتمام بهذا النوع من الفنون الذي يستمد إبداعاته من اللغويات أو اللفظيات، ويبقى متوارثا بين الأجيال حتى ولو قل

استخدامها.

عمر ضياء الدين سبق وقدم برنامج "صوغة" على احدى القنوات الفضائية واستمر لمدة خمسة مواسم، وحصل على جائزة افضل برنامج في مهرجان مؤسسة عيون الثقافية فضلا عن برامج أخرى تمثلت بالمربع والجالغي البغدادي، اشار الى ان "الطبل وكلمات ماجينا في برنامج "أمثال أهلنا" جعلت الناس تستحضر ايام رمضان سابقا وتخرج الى الشارع بالحلوى ومبلغ من المال وبطريقة تقليدية يقول لهم القيسي نحن من نريد اسعادكم وتكريمكم بالهدايا، معبرا عن سعادته وهو يشارك الناس ايامهم الجميلة ويستمع لحكاياتهم المشوقة.

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