عدنان درجال: هدفنا استثمار الشباب وبناء الانسان

2020/05/09 | 23:48

بغداد / الصباح الرياضي

اكد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ان الاستثمار الافضل والاكثر جدوى في العالم هو الانسان كقيمة عليا لبناء المجتمعات وازدهارها وهو الأضمن لكل بلد متحضر ينشد المستقبل .

واضاف خلال زيارته لمنتدى شباب الفاروق في بغداد الكرخ ان الهدف من وجودنا هو الاستماع لاراء الرياضيين والشباب والاهالي ومراجعة العقد الاستثماري في المنتدى الذي توقف نتيجة مناشدات سابقة، مبينا ان الهدف الاول للوزارة هو احتضان الشباب وتنمية مواهبهم وتطويرها بالشكل الامثل الذي يلبي طموحنا، وليس الاستثمار لتنمية الموارد المالية مع انها احيانا تحقق الهدف المشترك وفق الرؤى الاقتصادية الحديثة.

واطلع درجال على وجهة نظر المستثمر الذي حضر اللقاء بوجود مدير المنتدى وممثلي الشباب والاهالي واستمع لوجهات نظرهم في ما يخص تفعيل الانشطة الرياضية والفنية والعلمية في المنتدى والمبادرات التي تخص العمل، مؤكدا ان جميع الاراء الايجابية التي تنمي واقع العمل الشبابي سيتم الاخذ بها واعتمادها بمرونة تامة لتحقيق رغبات شبابنا المبدع.

وفي سياق آخر اشار درجال في اول زيارة له لمنشأ رياضي منذ تسنمه منصب الوزير، وبداها بـ ملعبيّ الزوراء سعة 15 الف متفرج وملعب الشهداء سعة 32 الف متفرج في منطقة الحبيبية بجانب الرصافة ، الى ان العمل في الملعبين تأثرا قليلاً بسبب الظرف الراهن المتمثل بـ جائحة كورونا، لكنه يسير نحو يوم الإنجاز والافتتاح النهائي بصورة جيدة.

وقال درجال: ما نطمح له ان يكون مكتملا بـ أدق التفاصيل بنسبة 100% ، والملعب بجميع منشآته هو ملكٌ للشعب والرياضيين، وهم وحدهم لديهم حق الرقابة والاشارة والنقد لذلك اجد اننا كوزارة معنية بهذا الشان علينا ان نكون حريصين على ارضاء شعبنا وجماهيرنا ولانترك

اي ثغرة في العمل .

واهاب نجم منتخبنا السابق بالشركة المنفذة والملاكات الهندسية ان يكونوا عند مستوى المسؤولية والطموح حتى اخر لحظة للانجاز النهائي.

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