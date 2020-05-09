إعادة تعيين الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق

2020/05/10 | 00:37

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء السبت، "إن حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة"، معلنا عن أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين، وإعادة تعيين عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز

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