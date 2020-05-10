من هو الساعدي الذي أعاده الكاظمي على رأس جهاز مكافحة الإرهاب؟

2020/05/10 | 01:08

اخبار السعودية )- وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإعادة تعيين عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أقال الساعدي من منصبه في سبتمبر الماضي، وخرج المتظاهرون

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