2020/05/10 | 04:14

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء السبت، "إن حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة"، معلنا عن أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين، وإعادة تعيين عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الساعدي من جديد رئيسا لمكافحة الإرهاب بالعراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الساعدي من جديد رئيسا لمكافحة الإرهاب بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).