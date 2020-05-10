احتجاجات في العراق.. حرق إطارات ومواجهات مع الأمن

2020/05/10 | 15:36

اخبار السعودية )- بعد أيام من استلام رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في العراق، استؤنفت احتجاجات محدودة في بعض المدن، الأحد، وشهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منهية نحو ثلاثة أشهر من الهدوء

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