الموقف الوبائي اليوم: 88 إصابة جديدة وحالتي وفاة وشفاء 32 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (88) إصابة في العراق.
موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٢
بغداد/ الكرخ: ٣٧
مدينة الطب: ٧
ميسان: ١١
البصرة: ٨
ديالى: ١
ذي قار: ٢
وشفاء: ٣٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٥
بغداد / الكرخ: ١٣
مدينة الطب: ٥
البصرة : ٥
كربلاء : ١
دهوك: ٣
-الوفيات: حالتان: حالة في بغداد / الرصافة وحالة في بغداد/ الكرخ
مجموع الإصابات : ٢٧٦٧
مجموع الوفيات: ١٠٩
مجموع حالات الشفاء: ١٧٣٤
الراقدين الكلي: ٩٢٤
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