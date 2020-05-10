الموقف الوبائي اليوم: 88 إصابة جديدة وحالتي وفاة وشفاء 32 مصاباً

2020/05/10 | 18:28

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (88) إصابة في العراق.

موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٢

بغداد/ الكرخ: ٣٧

مدينة الطب: ٧

ميسان: ١١

البصرة: ٨

ديالى: ١

ذي قار: ٢

وشفاء: ٣٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد / الكرخ: ١٣

مدينة الطب: ٥

البصرة : ٥

كربلاء : ١

دهوك: ٣

-الوفيات: حالتان: حالة في بغداد / الرصافة وحالة في بغداد/ الكرخ

مجموع الإصابات : ٢٧٦٧

مجموع الوفيات: ١٠٩

مجموع حالات الشفاء: ١٧٣٤

الراقدين الكلي: ٩٢٤

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