المباشرة باعمار 5 جوامع في الموصل

2020/05/10 | 23:16

الموصل/ شروق ماهر

باشرت مديرية اوقاف محافظة نينوى اعادة اعمار خمسة جوامع تعرضت للتدمير خلال الاحداث التي رافقت تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابية.

وقال مدير اوقاف نينوى الدكتور ابو بكر كنعان في تصريح لـ"الصباح" :ان الملاكات الهندسية في مديريتي اوقاف نينوى والبلديات افتتحت ثلاثة جوامع في قضاء تلعفر والبعاج غرب الموصل.

واضاف كنعان ان"الفرق الهندسية شرعت بعد الافتتاح باعمار خمسة جوامع اخرى في نواح متفرقة منها العياضية وزمار وربيعة بعد ان تعرضت الى اعمال تفجير على يد عصابات داعش

الارهابية".

وكشف عن ان مدة انجاز اعمال التأهيل حددت بنحو 14 شهرا، ويتم تمويلها من مبالغ اعمار المناطق المتضررة.

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