واشنطن تؤكد التزامها بأمن دول الخليج الحليفة

2020/05/10 | 23:16

واشنطن / وكالات

أكد المبعوث الأميركي المكلفُ بالملفِ الإيراني، براين هوك، أنَ التزامَ بلادهِ بأمنِ دولِ الخليجِ الحليفةِ لمْ يتغيرْ على الإطلاق.

وجاءت تصريحات هوك في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، وسط توقعات بتحول موقف القوات الأميركية في المنطقة بعد قرار واشنطن سحب بطاريات صواريخ “باتريوت” وجنود لها من السعودية.

وأوضح المبعوث الأميركي أن قرار واشنطن سحب بطاريات صواريخ “باتريوت” وجنود لها من السعودية: “لا يعني أن إيران لم تعد تشكل تهديدا، فنسبة تواجد قواتنا تزيد وتقل حسب الظروف، لكن مهامنا ثابتة، ولم تتغير على الإطلاق”.

وأضاف “نقف مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة، ونقوم بكل ما في وسعنا لحماية المصالح الأميركية، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب استعاد درعا عسكرية يمكن الاعتماد عليها في الدفاع عن الذات”.

وأشار هوك إلى أن واشنطن أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع السعودية “وسنستمر في دعم أمنها”، وقال: إن “السعودية تحظى بدعم كبير من دول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الدول التي فعلت ما في وسعها بعد الهجوم الذي استهدف أكبر منشآت أرامكو السعودية لتكرير النفط”.

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