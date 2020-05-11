الكاظمي: الجائحة تمثل حرباً لابد من مواجهتها

2020/05/11 | 00:20

بغداد/ الصباح

قررتْ اللجنةُ العليا للصحةِ والسلامةِ الوطنيةِ، خلالَ اجتماعها امس برئاسةِ رئيسِ الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمديدَ ساعاتِ حظرِ التجوالِ، ليكونَ منَ الساعةِ الخامسةِ عصرا الى الخامسةِ فجرا، وبينما فرضتْ حظرا شاملا للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك، وجهت بمضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة.

يأتي ذلك في وقت، اكد خلاله وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لـ»الصباح» الحاجة الى المزيد من مواقع الحجر الصحي ضمن جهود مكافحة جائحة كورونا.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمواجهة جائحة كورونا،خلال اجتماعها أمس، برئاسة الكاظمي، ناقشت مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعددا من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا».



وبيّن رئيس الوزراء، وفقا للبيان «ان جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها» مؤكدا «أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات» .



ولفت البيان، الى ان اللجنة استمعت الى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي، ووقررت مايلي :- اولا : يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا.



ثانيا : فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ثالثا: وضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

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