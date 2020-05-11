ترجيحات لـ { الصباح }: رئيس الوزراء سيختار وزيرين نائبين له

2020/05/11 | 00:20

بغداد/ عمر عبد اللطيف مهند عبد الوهاب

كشفَ أعضاءٌ بمجلسِ النوابِ لـ «الصباح» عن أنَ رئيسَ الوزراءِ مصطفى الكاظمي يعملُ في الوقتِ الحالي على اختيارِ وزيرينِ ليكونا نائبينِ لهُ إضافةً الى وظيفتيهما.

يأتي ذلك في وقت زار خلاله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دائرة التقاعد الوطنية، وأكد حرص الحكومة الجديدة على رعاية شرائح المجتمع، كما وجّه الهيئة بالاسراع بإنجاز معاملات المواطنين.

وقال عضو مجلس النواب محمد الكربولي في تصريح خص به «الصباح: إن «رئيس الوزراء السابق أعطى شخصية معنوية لعدد من الوزراء ليكونوا نوابا له»، مشيراً الى ان «الكاظمي لم يحسم هذا الامر لغاية الآن بسبب شغور بعض المناصب الوزارية والتي قد يحسمها قبل عطلة عيد الفطر المبارك».

وبين الكربولي انه «لا يوجد أمام الكاظمي خيار آخر غير هذا؛ كون العملية السياسية والشارع لا يتقبلان إسناد مناصب إضافية الى أشخاص آخرين يضيفون أعباءً مالية الى الحكومة».

إلى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد في حديث لـ «الصباح»: إن «مجلس النواب سيعاود جلساته الاعتيادية حال عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا.

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