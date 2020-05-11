إعداد خطة لمتطلبات مطار الأنبار الدولي

2020/05/11 | 00:20

بغداد / الصباح

تعتزمُ هيئةُ استثمارِ الانبارِ اعدادَ خطةٍ متكاملةٍ عن متطلباتِ مطارِ الانبارِ الدولي خلالَ الايامِ القليلةِ المقبلة.

رئيس الهيئة الدكتور مهدي صالح النومان قال في تصريح خص به (الصباح): ان المطار الذي سينشأ في منطقة الكيلو 35 على مساحة تقدر بـ3 الاف دونم سيكون هو الاول من نوعه على مستوى الشحن الجوي ونقل الاشخاص، مؤكداً ان هذا المطار لن يخدم محافظة الانبار فحسب وانما المحافظات الجنوبية ايضا.

وبين ان موقع المطار الستراتيجي نظراً لقربه من دول الجوار، يمكن ان يزيد من ايرادات المحافظة خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ان الهيئة ستعد خطة متكاملة عن المتطلبات الاساسية لهذا المطار لتقدمها للشركة المستثمرة والتي ستتبنى انشاءه.

والمح النومان الى أن الانبار عازمة على ان تكون الشركة المستثمرة رصينة ولها باع طويل في انشاء المطارات العالمية ليكون صرحاً معمارياً في المحافظة.

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