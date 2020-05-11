متظاهر البصرة يلفظ أنفاسه.. وناشطون: اشتعلت روحك خامنئي

2020/05/11 | 11:14

اخبار السعودية )- تجددت الاحتجاجات في العراق مساء الأحد، بعد غياب تزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.وشهدت عدة مناطق لا سيما البصرة جنوباً، والنجف، توافد مئات المحتجين الشباب إلى الساحات.وأفاد مصدر أمني بمقتل

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