اعتقال 5 مسلحين من حزب عراقي بعد مقتل متظاهر بالبصرة

2020/05/11 | 15:51

اخبار السعودية )- أعلنت قوات الأمن العراقية، الاثنين، اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لحزب محلي، بعدما قتلوا شخصاً بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.جاء ذلك فيما أكد رئيس الوزراء

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