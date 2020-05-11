نائب عن سائرون: الكاظمي قادر على تطبيق برنامجه الحكومي

2020/05/11 | 16:24

بغداد – حازم محمد حبيب

اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، قدرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تطبيق منهاجه الحكومي الذي نال ثقة البرلمان.

وقال العميري في تصريح لـ"الصباح": ان "محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة هي من اولويات الحكومة التي تعمل على تنفيذها"، مشيرا الى ان "القوى السياسية والشارع العراقي ينظر بترقب عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة في مجال الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد".

واضاف العميري ان "الشعب والبرلمان سيقفان بقوة الى جانب رئيس الحكومة فور تطبيقه الإصلاحات".

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