بعد تحذيره بفيديو.. رئيس وزراء العراق يعتذر لشقيقه

2020/05/11 | 17:55

اخبار السعودية )- بعد تداول فيديو لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، يحذر فيه شقيقه الأكبر من استغلال منصبه، عاد الكاظمي اليوم بتسجيل يعتذر من أخيه عماد.وقال الكاظمي في التسجيل الصوتي الجديد "أعرف حجم الظلم

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