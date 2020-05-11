مؤتمر افتراضي يثني على تجربة التعليم الإلكتروني في العراق

2020/05/11 | 23:20

بغداد / اسراء السامرائي

اثنى المشاركون في مؤتمر التعليم الالكتروني الافتراضي، بنجاح تجربة العراق للتعليم الالكتروني منذ انطلاق الحظر الوقائي ضد جائحة فايروس كورونا وحتى الان.

وقال مسؤول شعبة الحاسوب والتعليم الالكتروني بالمديرية العامة للمناهج التربوية في الوزارة وائل وحيد الكريزي بتصريح خاص ادلى به لـ “الصباح”: ان المؤتمر الافتراضي للتعليم الالكتروني الذي انطلقت اعماله في الثامن من الشهر الحالي وتنتهي في الـ 16 منه، يشارك به 1450 من خبراء بمنظمة (اليونسكو) ومحاضرين دوليين ومحليين ومختصين بالتعليم الالكتروني وعدد كبير من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية اضافة الى مختصين من وزارة التربية.



واضاف ان المشاركين ناقشوا واقع البلاد وانطلاق المنصات الالكترونية والازمة التي تمر بها البلاد، كاشفا عن وجود ترحيب وثناء من قبل المختصين بنجاح تجربة التعليم الالكتروني بالعراق منذ انطلاق الحظر الوقائي ضد جائحة فايروس كورونا وحتى الان، منوها بأنهم يعملون على اعداد توصيات للخروج بها خلال اليوم الاخير من المؤتمر. واوضح الكريزي ان المؤتمر الذي يعقد للمرة الاولى في البلاد، اثبت نجاحه من خلال التفاعل الالكتروني بين المشتركين والمناقشات والمداخلات عبر منصة Zoom الخاصة بالمؤتمر، مشيرا الى ان المشاركين يعملون خلال المؤتمر، على تقييم التجربة العراقية في اعتماد التعليم الالكتروني في التربية والتعليم خلال جائحة كورونا. وافصح عن ان وزارته عملت على تطوير المنصات الالكترونية التي اطلقتها مسبقاً، ونسقت مع هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الشأن، كما تم اطلاق قناة (فايبر) التربوية للتعليم الالكتروني، والتي لفت الى انها ستكون بمثابة دليل ارشادي متكامل لمجموعة المحاضرات والدروس التي ستبثها الفضائية التربوية لجميع المناهج والمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والمهنية والاعدادية بفروعها كافة. وافاد مسؤول شعبة الحاسوب والتعليم الالكتروني بالمديرية العامة للمناهج التربوية بان القناة ستعمل على شكل منصة الكترونية والتي سيتفاعل من خلالها الطلبة عبر تطبيقات الهاتف المحمول او الحاسوب الشخصي واضافة الى الشبكة العنكبوتية، ويديرها التلفزيون التربوي، منوها بأن القناة تقدم خدمات التعليم الالكتروني الى جميع المراحل الدراسية من اجل ضمان ايصال الدروس الى التلاميذ والطلبة لاسيما بعد ان حددت الوزارة مواعيد الامتحانات الوزارية والتمهيدية للمراحل كافة.

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