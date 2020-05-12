احمد راضي لـ { الصباح }: ماض بالترشيح لرئاسة اتحاد الكرة

2020/05/12 | 00:24

بغداد/ بلال زكي

أكد نجم الكرة العراقية السابق احمد راضي مضيه بقرار الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة خلال الانتخابات المقررة إقامتها مبدئيا نهاية العام الحالي.

وقال راضي في تصريح خص به “الصباح الرياضي” إنه سيدخل الانتخابات المقبلة ممثلا عن نادي الكرخ بعد موافقة إدارة الكناري على منحه كتاب التمثيل وإرساله إلى الهيئة التطبيعية للمصادقة عليه، مقدما شكره وامتنانه لرئيس وأعضاء إدارة نادي الكرخ لموقفهم المشرف الذي ينم عن نكران ذات واحترام كبيرين.

وأشار إلى أن الترشيح في انتخابات اتحاد الكرة عملية صعبة ومعقدة، لكن الواجب يحتم عليه ضرورة التواجد مع بقية زملائه من النجوم الذين خدموا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة من أجل استعادة الق كرتنا.

وأضاف راضي ان اتحاد الكرة عمل خلال السنوات الماضية بظروف شائكة ووسط حالة من التقاطع واللا تفاهم مع المؤسسات الأخرى، ما ادى الى تراجع العمل وارتكاب بعض الأخطاء التي كانت لها آثارا سلبية في مسيرة كرتنا، مبينا رغبته بالانفتاح على الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل بعودة الكرة العراقية إلى سابق عهدها والبدء برحلة التخطيط الصحيح المعتمد على احتضان الكفاءات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مستدركا انه من دون تكاتف جميع المؤسسات وأعضاء الهيئة العامة وإدارات الأندية ووسائل الإعلام بمختلف عناوينها وحتى الجماهير الرياضية، فإنه لن يكون هناك تقدما ملحوظا على صعيد العمل وستبقى جميع المحاولات منقوصة، لذا ينبغي على الجميع تقديم مصلحة رياضة الوطن على بقية الأمور الثانوية والعمل بروح جماعية وعقلية متفتحة لانتشال كرتنا من وضعها الحالي.

ولفت راضي إلى أنه يمتلك برنامجا عمليا طموحا سيكون كفيلا بوضع كرتنا في المسار الصحيح ويتم الكشف عنه خلال الفترة القليلة المقبلة وبالتحديد بعد الانتهاء من وضع بعض اللمسات النهائية عليه.

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