الكعبي لـ { الصباح }: تأمين رواتب الموظفين من أولويات الحكومة

2020/05/12 | 01:28

بغداد/ واع/ الصباح

أكدَ النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النوابِ حسن كريم الكعبي، ان تأمينَ رواتبَ الموظفينَ في القطاعِ العامِ وبقيةِ الشرائحِ لهذا العام يجب ان يكون من اولويات الحكومة، وطالبَ الكعبي وزارةَ الماليةِ بإطلاقِ التخصيصاتِ الماليةِ لموظفي التربيةِ المُعينينَ وفقآ لموازنةِ 2019.

وتزامنت تأكيدات النائب الأول، مع تطمينات اطلقها وزير المالية علي عبدالامير علاوي لوكالة الانباء العراقية "واع"، اشار خلالها الى ان "الوزارة تسعى الى توزيع رواتب الموظفين كاملة، لاسيما مع توقعات استمرار تحسن اسعار النفط، مبينا ان الامور المالية صعبة، لكن الرواتب وقوت الناس، من أول اهتمامات واولويات الحكومة".

وقال الكعبي لـ "الصباح": إن "رواتب العاملين في القطاع العام من الموظفين وباقي الشرائح الأخرى يجب ان تكون مؤمنة لهذه السنة ومن اولويات الحكومة، لاسيما ان مجلس الوزراء وخلية الأزمة النيابية واجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد كانت تشدد على تأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية واعتبارها من أولويات الحكومة, إضافة إلى توفير الأمن الغذائي والدواء ومفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين".

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى أن "الدولة تعمل في ظل وضع اقتصادي حرج يمر به البلد والعالم متمثل بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا التي تسببت بشلل كبير في مختلف القطاعات لاسيما قطاع النقل الجوي والبحري والذي يستهلك ما نسبته 30 بالمئة من الطلب على النفط العالمي", متوقعاً أن "تشهد اقتصاديات العالم في الاشهر القليلة المقبلة تعافياً وتبدأ بالنمو تدريجيا"، مستدركاً ان "العراق يعاني من اقتصاد هش يعتمد بنسبة 95 بالمئة من إيراداته على عائدات النفط", وزاد ان "الحكومة والبرلمان سيعملان على وضع الخطط والبرامج لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلد".

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فيصل العيساوي في تصريح خص به "الصباح": إن "رواتب الموظفين لشهر أيار مؤمنة تقريباً ويمكن توزيعها قبل نهايته".

وأضاف، إن "وزارة المالية ستراعي التوقيتات القديمة لتوزيع الرواتب في كل وزارة"، مشيراً الى أنه "يمكنها تقديم موعد توزيع الرواتب لجميع الوزارات ليكون قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك في حال توفر السيولة، ليمكن الاستفادة منه لتجهيز مستلزمات العيد".

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