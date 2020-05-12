الكاظمي وترامب يتفقان على توسيع جهود مكافحة {كورونا}

2020/05/12 | 01:28

بغداد/ الصباح

اتفقَ رئيسُ الوزراءِ، مصطفى الكاظمي، والرئيسُ الأميركي دونالد ترامب، على توسيعِ التعاونِ بمجالِ مكافحةِ "كورونا" وتطويرِ جهودِ الاستثمارِ الاقتصادي، وبما يخدمُ مصالحَ البلدينِ.

وذكرَ بيانٌ لمكتبِ رئيسِ الوزراء، تلقته "الصباح" ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هنأ الكاظمي، خلال اتصال هاتفي، بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية".

وذكر البيان، ان الكاظمي شكرالرئيس الأميركي على التهنئة، مؤكدا حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة .من جانبه اكد ترامب، أن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي" مشددا على"حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".

ولفت البيان، الى ان "الجانبين اتفقا على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الكاظمي، وقدم له التهنئة على نجاحه في نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق".

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