الإعمار: شركات لجباية أجور المياه الكترونيا

2020/05/12 | 01:28

بغداد / وفاء عامر

تنفذُ وزارةُ الاعمارِ والاسكانِ والبلدياتِ العامةِ مشروعا استثماريا يهدفُ الى تأسيسِ شركاتِ جبايةٍ لأجورِ المياهِ الكترونيا في عمومِ محافظاتِ البلاد.

وافادَ مصدرٌ مسؤولٌ في المركزِ الاعلامي للوزارةِ بتصريحٍ خاصٍ ادلى به لـ "الصباح" بان وزارته كانت قد تعاقدت قبل نحو ثمانية اشهر مع احدى الشركات الاستثمارية من اجل تأسيس شركات لجباية أجور المياه في عموم محافظات البلاد، مشيرا الى انه بموجب هذا المشروع ستكون عملية استيفاء الايرادات الكترونية وليست يدوية.

وافصح عن ان وزارته ابرمت العقد بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتنفيذاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة 16 من قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بالعام الماضي 2019، والذي الزم الوزارة بالانتقال الى الجباية الالكترونية، الى جانب قرار مجلس الوزراء المرقم 378 لسنة 2018 المتضمن مشروع الجباية والدفع الالكتروني في عموم القطاعات.

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