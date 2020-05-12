الموقف الوبائي اليوم: 95 إصابة جديدة وحالتي وفاة وشفاء 113 مصاباً

2020/05/12 | 18:32

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (95) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٣٢

بغداد/ الكرخ: ٢٦

مدينة الطب: ١٣

البصرة: ١٨

كربلاء: ١

ديالى: ٥

- الشفاء: ١١٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٣

بغداد / الكرخ: ١

مدينة الطب: ١٧

النجف: ٢

البصرة: ٤٣

كركوك: ٩

واسط: ١

اربيل : ١

ذي قار : ٤

صلاح الدين: ٢

- الوفيات : حالتان : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٢٩١٣

مجموع الوفيات: ١١٢

مجموع حالات الشفاء: ١٩٠٣

الراقدين الكلي: ٨٩٨

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