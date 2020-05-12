ألمانيا.. السجن مدى الحياة لعراقي قتل واغتصب مراهقة

2020/05/12 | 19:44

اخبار السعودية )- قضت محكمة اتحادية ألمانية، الثلاثاء، استئناف طالب لجوء عراقي ضد إدانته باغتصاب فتاة محلية عمرها 14 عاما وقتلها.وقضت محكمة ولاية فيسبادن على علي بشار بالسجن مدى الحياة في يوليو / تموز عقب محاكمة استمرت

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