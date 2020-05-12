تسويق أكثر من 165 ألف طن من الحنطة في 3 محافظات

2020/05/12 | 23:36

المحافظات / مراسلو الصباح

أعلنتْ محافظات ميسان والمثنى وبابل تسويق اكثر من 165 ألف طن من الحنطة منذ انطلاق عملية التسويق قبل نحو ثلاثة اسابيع.



يأتي ذلك في وقت تستعد فيه محافظة كركوك لموسم الحصاد من خلال تهيئة اسباب نجاح الموسم الزراعي.

وقال محافظ ميسان علي دواي لازم لـ"الصباح": انه تم حتى الان تسويق اكثر من (٧٦٢٧٣) طنا من محصول الحنطة، و(٢٦٢٣) طنا من الشعير من مزارعي المحافظة الى مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب في ميسان.

ونوه بان مديرية زراعة ميسان وجهت بتسهيل عملية فحص وتسلم المحصول وتحقيق انسيابية سريعة في التسلم، مطالباً الحكومة الاتحادية بالإسراع في صرف مستحقات الفلاحين.

واشار لازم الى انه تم الايعاز الى قيادة شرطة ميسان بوضع نقاط ومفارز لدعم الخطة التسويقية وحماية الكميات المسوقة وشاحنات نقل الحبوب، لافتا الى توفر طاقة خزنية تستوعب الكميات المتوفرة.

ودعا المحافظ الجهات المعنية للعمل على إنجاح الخطة التسويقية لارتباطه بالأمن الغذائي والاقتصادي للبلد، اضافة الى ما تقدمه من دعم لشريحة الفلاحين.

من جانبه، بين مدير زراعة ميسان المهندس الزراعي حسين الساعدي لـ"الصباح"، انه تم هذا الموسم زراعة 350 ألف دونم من محصول الحنطة، و55 ألفا من محصول الشعير، مشيرا الى ان عملية الحصاد بدأت منذ 20 نيسان الماضي في المحافظة.

واضاف ان عملية الحصاد التي تخضع لمتابعة الفرق الزراعية في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها، وصلت الى نحو 30 بالمئة، من مجمل الخطة الزراعية.

وفي المثنى، اعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية عواد عطشان الاعاجيبي، أن الكميات المسوقة من محصول الحنطة في المحافظة بلغت (٥١٨٥١) طنا بعد مرور(٢٢) يوما على بدء موسم التسويق.

وأكد لـ"الصباح" ان عملية التسويق تجري بانسيابية عالية من دون معوقات تذكر، على الرغم من الاقبال الكبير من قبل الفلاحين على التسويق، مع مراعاة ظروف تفشي فايروس كورونا، من خلال اتباع الاساليب الوقائية مع الفلاحين عند تسويقهم الى سايلو السماوة .وافاد الاعاجيبي بان الكميات المسوقة الى سايلو السماوة بلغت (٤٦٤٠٠) طن للدرجة الاولى و(٤٥٣٨) للدرجة الثانية، و(٩١١) طنا للدرجة الثالثة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل العاملين في مركز تسلم محصول الحنطة في سايلو السماوة واعتبرها مكملا لعملية الانتاج الزراعي ومساهمة للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي

من هذا المحصول.

والى محافظة بابل، حيث أعلن مدير الزراعة المهندس خالد عبيد القرغولي لـ"الصباح"، ان الكميات المسوقة من محصول الحنطة والمتسلمة من قبل وزارة التجارة عبر المنافذ التسويقية تجاوزت الـ40 الف طن خلال الاسبوعين الماضيين.

وأكد استمرار عملية التسويق على مدار أيام الأسبوع، متوقعا ان تصل الكمية المسوقة الى اكثر من 300 الف طن والتي ستسهم بشكل كبير في تغطية مفردات البطاقة التموينية من مادة الطحين.

كما اكد القرغولي ان المديرية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة تواصل مساعيها لضمان انسيابية عملية تسويق المحصول وبالشكل الأمثل، من خلال المنافذ الخمسة وهي سايلو الحلة الجديد وسايلو الحلة القديم، والمرادية، والمدحتية، فضلا عن سايلو المشروع.

وفي كركوك، قال مدير زراعة المحافظة زهير علي حسين لـ"الصباح": ان لجنة الحصاد العليا انهت جميع الاستعدادات لموسم حصاد محصولي الحنطة والشعير للعام الحالي بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومن خلال الشعب الزراعية المتواجدة في الوحدات الادارية.

واكد ان موسم التسويق سيبدأ مع نهاية شهر ايار الجاري، منوها بان الدائرة وفرت مئات الحاصدات من كركوك و المحافظات، مع توفير الوقود، وفتح اربعة مراكز للتسويق، اضافة الى ساحات التسلم التي تم تجهيزها بالمتطلبات من الملاكات والاجهزة الفاحصة.

واشار حسين الى ان هناك مساحات مزروعة خارج الخطة الزراعية في كركوك، بانتظار الموافقات الاصولية لضمها الى الخطة.

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