الكاظمي يرحب بتطوير العلاقات بين العراق وبريطانيا

2020/05/13 | 01:12

بغداد / الصباح

ناقشَ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان العمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي، وبينما رحب رئيس الوزراء بتطوير العلاقات مع المملكة المتحدة، أكد أهمية تعزيز المشروع العربي بما يخدم تطلعات الشعوب العربية.

وذكرت بيانات للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقتها "الصباح" انه تم خلال لقاء الكاظمي بالممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق "بحث سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والعمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل".

وفي نشاط آخر، تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، قدم خلاله الوزير البريطاني "التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة".

وأكد راب "استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الارهاب"، مبيناً ان "بريطانيا داعمة للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا، وأمنيا، وكذلك في جهود مكافحة جائحة كورونا".

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء بـ"تطوير العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة"، ووجّه لوزير الخارجية البريطاني دعوة لزيارة العراق، ووعد الاخير بتلبيتها في أقرب فرصة".

كما تمنى الكاظمي للشعب البريطاني أن يتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها.

كما تلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد ابو الغيط، نقل فيه "تهانيه الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة"، مؤكدا "دعم الجامعة العربية للعراق والحكومة الجديدة في مواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم".

وقدّم رئيس الوزراء "شكره للأمين العام للجامعة العربية"، مؤكدا "أهمية تنسيق المواقف العربية، وتذليل الخلافات العربية الداخلية وتعزيز المشروع العربي بما يخدم تطلعات الشعوب العربية".

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