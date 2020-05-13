2020/05/13 | 01:12

بغداد / الصباح

أثنَى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على المجهود الكبير الذي بذلته مفوضية حقوق الانسان في العراق طيلة الفترة الماضية، لا سيما خلال مرحلة احداث التظاهرات وفترة جائحة فايروس كورونا.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان، تلقته "الصباح" ان "الكعبي استقبل أمس الثلاثاء وفدا من مفوضية حقوق الانسان في العراق برئاسة عقيل الموسوي".

وقال الكعبي: "حرصنا بشكل دائم على اهمية وجود جهة ترعى حقوق الانسان بجميع التفاصيل في العراق وضرورة تعاونها مع جميع المنظمات الدولية التي تعمل بهذا الاتجاه، وبنفس الوقت رفضنا خروج تقارير لمنظمات دولية تحوي معلومات مضللة وغير حقيقية، واعتمدت في جمعها على وسائل اعلام مغرضة وجهات لديها اهداف ترمي اليها"، لافتا الى ان "هذه التقارير كان يجب ان تخرج قريبة من تقارير المفوضية العراقية التي هي الاقرب للشارع العراقي والتي تحرص بشكل دائم على استنباط معلوماتها وارقامها من مصادرها الرسمية لتثبت انها المؤسسة التي تمثل وتدافع عن حقوق الانسان العراقي".

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة باستمرار خطر جائحة كورونا، إذ اشار الكعبي الى ان الفترة القليلة المقبلة هي اخطر من الفترة الماضية، حيث لمس الجميع اهمالا كاملا في مواضيع السلامة العامة والوقاية.

ولفت النائب الأول الى ان "العراق عمل بجهد كبير لكن هذا التراخي قد يهدر جميع هذه الجهود وتعود نسب الاصابات اعلى بكثير من الفترة السابقة، وهنا يجب على الجهات المعنية الحذر واللجوء لوسائل وقائية اكثر فاعلية" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يشدد على ضرورة حيادية {مفوضية حقوق الانسان} ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يشدد على ضرورة حيادية {مفوضية حقوق الانسان} ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).