مجلس الوزراء يشكّل خلية الطوارئ للإصلاح المالي

2020/05/13 | 01:44

بغداد/ الصباح

أكدَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع الأمم المتحدة، لاسيما في دعم العملية الانتخابية ومكافحة "كورونا" بينما اعلنت الممثلة الأممية في العراق جنين هينيس بلاسخارت العمل مع الحكومة الجديدة بما يخدم سيادة واستقرار العراق.



وجاء الموقف الأممي الذي اعلنته بلاسخارت بالتزامن مع موقف مشابه للممثلة الأممية في ايجاز لها قدمته لمجلس الامن أمس، قالت خلاله:إنّ"الكاظمي لديه تطلعات جديرة بالاهتمام ويجب دعمها لتحويلها إلى إجراءات عاجلة" مؤكدة "استمرار دعم الامم المتحدة للشعب العراقي ولحكومة الكاظمي".



وفي سياق الدعم الدولي للعراق،ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان العمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي، في حين اعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي، "استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الارهاب".



الى ذلك، قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس، تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة، وبينما شكل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، وإدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة الراهنة، وجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية.

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