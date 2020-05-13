الصحة تلوّح بإعادة فرض الحظر الشامل للتجوال

2020/05/13 | 01:44

بغداد / هدى العزاوي

لوحتْ وزارة الصحة باعادة

فرض الحظر الشامل للتجوال

في حال استمرار تزايد حالات الاصابة بفايروس كورونا المستجد، بينما جددت تأكيدها

ان العراق مازال في دائرة

الخطر.

وحذر مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي من ارتفاع معدلات الاصابة خلال هذه المدة،

وقال انه ينذر بموجة وبائية أخرى.

واضاف في تصريح لـ"الصباح" ان "البؤر الوبائية وراء تزايد حالات الاصابة الاخيرة في بغداد، ولذلك اكد وزير الصحة والبيئة أهمية اعادة الحظر الشامل".

واكد الساعدي ان "على المواطن ان يعي اننا لم نصل الى مرحلة الامان ومازلنا في مرحلة الخطر والفايروس مازال قادرا على الانتشار "، منوها بأن حظر التجوال الشامل يجب الا يقل عن 14 يوما من اجل كسر سلسلة المرض ومنع انتشاره

من جديد.

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