قرب صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي

2020/05/13 | 01:44

بغداد / وفاء عامر

تعكف وزارة العدل على اصدار قائمة جديدة للمشمولين بالافراج الشرطي، ورفعها خلال الساعات المقبلة الى رئاسة الوزراء للمصادقة على اطلاق سراحهم.

وقال وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي في تصريح خص به "الصباح":إنّ الوزارة كانت قد رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 1007 محكومين من اجل شمولهم بالعفو الخاص، موضحا ان هؤلاء موزعون بواقع 950 من الكبار و57 من الاحداث.

واشار الى ان رئاسة الجمهورية صادقت حينها على 72 اسما اذ تمت المباشرة باطلاق سراحهم.

ولفت السعدي الى ان هناك تعديلا ورد من مجلس الوزراء يتضمن احتساب مدة الافراج الشرطي لكل من امضى ثلث مدة المحكومية، بعد ان كان نصف المدة، ما سيؤدي الى شمول عدد اكبر من المسجونين، مضيفا ان الوزارة شكلت في ضوء ذلك لجانا مختصة من اجل جرد اسماء المشمولين بموجب هذا التعديل.

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