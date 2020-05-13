مسؤول عسكري نرويجي: كورونا يساعد داعش في العراق

2020/05/13 | 16:53

اخبار السعودية )- قال قائد الوحدة العسكرية النرويجية المنتشرة في العراق، الليفتنانت كولونيل شتاين غرونغستاد، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي تنظيم داعش يختبئون في مناطق زراعية قليلة السكان حيث يشنون هجمات على القوات العراقية

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