بومبيو ونتنياهو يناقشان خطط ضم أراض فلسطينية

2020/05/13 | 23:12

القدس / وكالات

وصلَ وزير خارجية أميركا، مايك بومبيو إلى إسرائيل أمس الأربعاء لمناقشة خططها المثيرة للجدل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء تفشي كورونا.

والتقى بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في الحكومة المقبلة بيني غانتس، وناقش معهما خلال زيارته الخاطفة التي يقوم بها على الرغم من جائحة كوفيد -19، ملف إيران وكيفية تمرير خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، المنصوص عليها ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها أواخر كانون الثاني الماضي.

وقال بومبيو في مقابلة صحفية: إن إسرائيل ستتخذ قرار «موعد وكيفية المضي قدما» في تنفيذ هذه الخطة، وأضاف «أريد أن أعرف كيف تفكر الحكومة الجديدة بشأن ذلك».

ودعمت خطة ترامب التي أعلن الفلسطينيون رفضهم لها، ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، مقابل وعود باستثمارات كبيرة للفلسطينيين.

كما تقضي الخطة الأميركية بأن تكون القدس عاصمة «موحدة وغير قابلة للتقسيم» للدولة العبرية، ما يقوض آمال الفلسطينيين الذين يعتبرون الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم

المستقبلية.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي التي تستمر لأربع وعشرين ساعة، قبل يوم واحد من أداء حكومة الوحدة الإسرائيلية اليمين الدستورية أمام البرلمان (الكنيست).

ويقيم أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في 100 مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50 بالمئة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.

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