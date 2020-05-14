الساعدي لـ { الصباح »: سيكون للجهاز دور أكبر في سحق «داعش»

2020/05/14 | 01:20

بغداد/ الصباح

أكدَ رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أنّ الجهاز يمتلك رؤية وآلية مستقبلية جديدة سيتم تنفيذ مفرداتها لضمان تطبيق ستراتيجية مكافحة الارهاب في العراق والعمل على جعل البلاد بيئة امنة وخالية من الارهاب.

وكان بيان لجهاز مكافحة الارهاب، تلقته «الصباح» افاد بان «الساعدي باشر مهامه رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب، والتقى قادة وضباط ومنتسبي الجهاز».

وفي تصريح خاص لـ»الصباح» ذكر الساعدي أن «الجهاز سيكون له دور كبير في مطاردة عصابات داعش الارهابية، لا سيما في مناطق شمال محافظة صلاح الدين التي تنشط فيها وغربي كركوك والموصل وهي مناطق مؤشرة لدينا وتتحرك فيها المجاميع الارهابية، ونملك خططاً معدة للقضاء على تلك العصابات وفق جداول زمنية وضعت لطردها والقضاء عليها بشكل كامل.

واضاف رئيس جهاز مكافحة الارهاب ان «الجهاز سيشارك في العمليات التي تجرى لمطاردة العصابات الارهابية ولدينا خطط بهذا الشأن ستنفذ على ارض الواقع».

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