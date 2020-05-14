2020/05/14 | 01:20

بغداد / طارق الاعرجي

أعلنتْ هيئة توزيع بغداد توفيرها مادة الكاز للمولدات العاملة في العاصمة، مؤكدة استمرارها بتنفيذ خطط تطوير محطات التعبئة بالعاصمة.

وقال مدير الهيئة محمد شبر بحديث خاص لـ»الصباح»: إنّ دائرته مستمرة بعملية تجهيز المولدات بالعاصمة خلال المدة الماضية برغم ظروف الحظر الوقائي، مع تكثيف مراقبة حركة منتوج الكاز المجهز لها من خلال لجان تفتيش الهيئة.

واوضح ان المولدات العاملة بالعاصمة يبلغ عددها سبعة الاف و500، بواقع: خمسة الاف و543 تابعة لمحافظة بغداد، و1631 تابعة لدوائر الدولة، و207 للقطاع الخاص، مؤكدا استمرار تجهيز الكاز للمولدات المسجلة وبالسعر الرسمي.

شبر افصح عن وضع الهيئة خططا لتطوير قطاع التوزيع بجميع مفاصله، لا سيما منافذ التوزيع الحكومية بشكل يضاهي ما معمول به بدول المنطقة، منوها بانه تمت فعلا المباشرة بتأهيل ستة منافذ توزيعية وتطويرها بما يليق بالعاصمة بغداد بالاعتماد على الجهود الذاتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطط لتطوير محطات التعبئة بالعاصمة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطط لتطوير محطات التعبئة بالعاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).