جهود حثيثة لإطلاق رواتب العمال المتقاعدين

2020/05/14 | 01:20

بغداد / اسراء السامرائي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن زيادة الدوام لموظفي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بنسبة 50 بالمئة هي لضمان اطلاق رواتب العمال المضمونين بعد منتصف الشهر الحالي. وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة وكالة رائد جبار باهض بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: انه تم الايعاز الى جميع اقسام الدائرة بالزام موظفيها في الدائرة بالدوام بنسبة 50 بالمئة، من اجل تكثيف الجهود لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين بعد الـ 15 من شهر ايار الحالي.

واشار الى ان استمرار دائرته بإكمال معاملات العمال المضمونين خلال اوقات الحجر الصحي والعطل الرسمية، لأن هناك اجراءات قانونية تصدر بحق صاحب المشروع في حال عدم تسديده، اذ ستفرض بحقه غرامات مالية، منوها بانه تم تكثيف الجهود لاكمال معاملات العمال المتقاعدين لضمان عدم حدوث اي تأخير فيها.

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