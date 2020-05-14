الكاظمي يشدّد على حصر السلاح بيد الدولة

2020/05/14 | 01:52

بغداد / الصباح

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ضرورة ان تكون المؤسسة العسكرية لجميع العراقيين بعيداً عن المصالح الفئوية، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته «الصباح» ان «الكاظمي زار وزارة الدفاع، وعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وكبار القادة والضباط».

واكد الكاظمي، بحسب البيان «اهمية التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه واستقراره».

الى ذلك، أثنى الكاظمي، خلال استقباله، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وأعضاء المجلس، على دور القضاء العراقي.



وقال رئيس الوزراء: «إننا نستند في هذه المرحلة الى القضاء لإعادة الثقة بالدولة ولمواجهة التحديات الإرهابية والفساد والجريمة» مؤكدا أهمية الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء والتي وضعت كفقرة في البرنامج الحكومي.

في تلك الاثناء، أكد رئيس الوزراء « أهمية الفن والفنانين في الدولة والمجتمع ودورهم في التعبير عن واقع الشعب العراقي وتطلعاته ومطالبه المشروعة ودعم الحكومة للثقافة

والفن».

وذكر بيان اخر لمكتب رئيس الوزراء ان «الكاظمي استقبل أمس الأربعاء كادر العمل الدرامي العراقي (كمامات وطن)، مشيرا الى أن الثقافة والفن شريكان في بناء وإصلاح الدولة والمجتمع ومحاربة الفساد والظواهر السيّئة وتشجيع المواقف الإنسانية والوطنية، ومؤكدا سعي الحكومة لدعم الفن والفنانين».

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