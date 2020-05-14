مقرب من حزب الله يهاجم الكاظمي.. ويحرض ضد حكومة العراق

2020/05/14 | 09:23

اخبار السعودية )- دخل رجل الدين اللبناني المقرب من حزب الله، والمتناغم مع مواقفه، على خط الأزمة العراقية والحكومة الوليدة في العراق لينتقد ويهاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبراً أنه يطبق أجندة الولايات المتحدة.وفي

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