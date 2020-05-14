لمواجهة تفشي الوباء.. محافظ بغداد يدعو لفرض حظر شامل

2020/05/14 | 16:05

اخبار السعودية )- في حين أكد مندوب العراق في الأمم المتحدة، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي مواجهة جائحة كورونا، دعا محافظ بغداد، الخميس، إلى فرض حظر شامل للتجول وفق ما نقلته وكالة الأنباء

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