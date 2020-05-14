الموقف الوبائي اليوم: 111 إصابة جديدة وشفاء 62 مصاباً ولا وفيات اليوم

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١١) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٥٧
بغداد/ الكرخ: ٧
مدينة الطب: ٦
البصرة: ٣٣
واسط: ١
ميسان: ٥
نينوى: ١
السليمانية: ١
الشفاء: ٦٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٥
بغداد / الكرخ: ١٠
مدينة الطب: ٨
البصرة: ١٤
كربلاء: ٤
كركوك: ٣
المثنى: ٦
ذي قار: ٢
الوفيات : لا يوجد
مجموع الإصابات : ٣١٤٣
مجموع الوفيات: ١١٥
مجموع حالات الشفاء: ٢٠٢٨
الراقدين الكلي: ١٠٠٠
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