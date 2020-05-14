الموقف الوبائي اليوم: 111 إصابة جديدة وشفاء 62 مصاباً ولا وفيات اليوم

2020/05/14 | 18:56

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١١) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٥٧

بغداد/ الكرخ: ٧

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٣٣

واسط: ١

ميسان: ٥

نينوى: ١

السليمانية: ١

الشفاء: ٦٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد / الكرخ: ١٠

مدينة الطب: ٨

البصرة: ١٤

كربلاء: ٤

كركوك: ٣

المثنى: ٦

ذي قار: ٢

الوفيات : لا يوجد

مجموع الإصابات : ٣١٤٣

مجموع الوفيات: ١١٥

مجموع حالات الشفاء: ٢٠٢٨

الراقدين الكلي: ١٠٠٠

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