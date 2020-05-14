اخبار العراق

الموقف الوبائي اليوم: 111 إصابة جديدة وشفاء 62 مصاباً ولا وفيات اليوم


2020/05/14 | 18:56
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١١) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد/ الرصافة: ٥٧

بغداد/ الكرخ: ٧

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٣٣

واسط: ١

ميسان: ٥

نينوى: ١

السليمانية: ١

 

الشفاء:  ٦٢ حالة ،  وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد / الكرخ: ١٠

مدينة الطب: ٨

البصرة: ١٤

كربلاء: ٤

كركوك: ٣

المثنى: ٦

ذي قار: ٢

 

الوفيات : لا يوجد

 

مجموع الإصابات :  ٣١٤٣

مجموع الوفيات:    ١١٥

مجموع حالات الشفاء:    ٢٠٢٨

الراقدين الكلي: ١٠٠٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 111 إصابة جديدة وشفاء 62 مصاباً ولا وفيات اليوم ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 111 إصابة جديدة وشفاء 62 مصاباً ولا وفيات اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).

كامل التفاصيل في: الصباح ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا