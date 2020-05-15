تسويق اكثر من( 120) ألف طن من محصول الحنطة في بابل والمثنى

2020/05/15 | 00:16

المثنى/ احمد الفرطوسي

بابل/ فاضل علي

بلغت الكميات المسوقة من محصول الحنطة في محافظتي بابل والمثنى اكثر من 120 الف طن منذ بدء عمليات الحصاد والى الآن.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المثنى عواد عطشان الاعاجيبي لـ «الصباح» إن الكميات المسوقة من محصول الحنطة في المحافظة قد تجاوزت الخمسين الف طن ووصلت الى (55912) طنا بعد مرور(24) يوما من موسم التسويق، مبينا ان الكميات المسوقة الى سايلو السماوة قد وصلت الى (50101) طن للدرجة الاولى و(4862) طنا للدرجة الثانية (947) طنا للدرجة الثالثة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل العاملين في مركز استلام محصول الحنطة (سايلو السماوة) واعدها مكملا لعملية الانتاج الزراعي ومساهمة للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

واضاف الاعاجيبي أن عملية التسويق تجري بآلية ناجحة من دون معوقات تذكر على الرغم من كثافة اقبال الفلاحين ،مشيرا الى استمرارعملية تسويق محصول الشعير، على الرغم من الرفض الكبير للمحصول من قبل مركز الاستلام وذلك بسبب التعليمات المغايرة للسنوات السابقة التي وضعت من قبل وزارة الزراعة، اذ وصلت الكميات المسوقة الى (2091) طنا.

ومن جانبه اكد مدير زراعة بابل المهندس خالد القره غولي لـ»الصباح»، أن الكميات المسوقة من محصول الحنطة في المحافظة قد تجاوزت الستين ألف طن ووصلت الى (65) ألف طن بعد مرور(19) يوما من موسم التسويق.

واوضح رئيس قسم التخطيط المهندس عبدالله العناوي لـ»الصباح» أن عملية التسويق تجري بآلية ناجحة من دون معوقات تذكر على الرغم من كثافة اقبال الفلاحين على منافذ التسويق الخمسة، مشيرا الى ان الكميات المسوقة الى سايلو الحلة الجديد وصلت الى (39430) طنا، بينما بلغت المسوقة الى سايلو الحلة القديم الى ( 9474) طنا والكميات الواصلة الى منفذ المرادية (13104) أطنان، لافتا الى إستمرارعملية تسويق محصول الشعير، اذ وصلت الكميات المسوقة الى (87) طنا .

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