العمل تدقق بيانات المستفيدين من شبكة الحماية

2020/05/15 | 00:48

بغداد/ واع

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، عزم وزارته تدقيق قاعدة البيانات للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تجاوزات على شبكة الحماية الاجتماعية " مبينا أن "البيان السنوي سيتضمن هذه الأعداد التي يتم حجبها بالنتيجة حتى تذهب الى مستحقين من شريحة الفقراء من المجتمع العراقي".

وأضاف أن وزارة العمل لديها خطة متكاملة تشمل جميع مرافقها ودوائرها وهيئاتها التي هي على تواصل مع الشرائح الهشة والضعيفة والفقيرة " مشيرا الى أن هناك دعما كبيرا من الحكومة ومن رئيس الوزراء ومن الوزارات الأخرى الساندة لوزارة العمل من أجل ان تقدم ما عليها من التزامات تجاه مواطنيها".

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