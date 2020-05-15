توجه لعزل المناطق الموبوءة وتشديد إجراءات الحظر

2020/05/15 | 00:48

بغداد / الصباح / شيماء رشيد

أوصى النائبُ الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الأزمة النيابية حسن كريم الكعبي، بوجوب إعادة تشكيل وتفعيل لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة 2020 المكلفة لمواجهة فيروس كورونا برئاسة وزير الصحة وكامل أعضائها، إضافة إلى البدء بعزل المناطق الموبوءة وخصوصاً في العاصمة بغداد، التي شهدت ارتفاعا ملحوظاً بعدد الإصابات، كما طالبت خلية الأزمة النيابية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراءات أكثر حزماً تجاه المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية، في وقت طالب محافظ بغداد محمد جابر العطا بإعادة فرض الحظر الشامل في العاصمة.

وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الصباح"، بأن الكعبي ترأس أمس الخميس اجتماعاً موسعا في مبنى وزارة الصحة بحضور مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي وعدد من أعضاء الخلية والنواب مع وزير الصحة حسن التميمي وخلية الأزمة والكادر المتقدم في الوزارة، فضلا عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، لبحث تطورات أزمة فيروس كورونا وإصدار التوصيات اللازمة إزاء خطورة ارتفاع أعداد المصابين في بغداد وبعض المحافظات.

وطالبت خلية الأزمة بمقررها جواد الموسوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمحاسبة المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية وعلى وجه الخصوص أصحاب التجمعات الذين باتوا يهددون أمن وسلامة المجتمع العراقي برمته، بينما حدد الكعبي الأحد المقبل موعداً لعقد اجتماع موسع للأزمة النيابية بحضور وزيري الصحة والمالية لبحث سبل الإسراع في تدفق التخصيصات المالية لوزارة الصحة بما يمكنها للقيام بدورها اللازم والفاعل لمواجهة الوباء لا سيما فيما يخص قضية شراء واستيراد الأجهزة والمعدات الطبية والصحية.

ودعا رئيس خلية الأزمة مع وزير الصحة؛ القوات الأمنية الى عدم التراخي وتشديد الإجراءات على تطبيق الحظر سواء الكلي أو الجزئي، والاسراع في محاسبة المخالفين، بينما أوصت الخلية بالمباشرة في إجراءات الحجر المنزلي وعزل المناطق ذات المعدلات الأعلى إصابة بالفيروس وتوفير أماكن للحجر بما يستوعب أكبر عدد ممكن من المصابين والملامسين والمشتبه بهم.

كما دعا الاجتماع وسائل الاعلام والناشطين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز دورهم في القيام بثورة مجتمعية لرفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين وتكثيف حملاتهم التوعوية ضد خطورة الفيروس، كما اتفق المجتمعون على زيادة حملات الرصد الوبائي الفعال في المناطق المكتظة السكانية والعشوائية بدءا من (اليوم الجمعة) وإعادة النظر في الاستثناءات الممنوحة من قرار حظر التجوال.

وحذرت خلية الأزمة من عواقب الاسترخاء بإجراءات الحظر، لافتة الى أن الفرق الصحية أكدت أن أغلب المصابين هم من الملامسين الذين لم تظهر عليهم أي أعراض بالمرض، وإن بغداد أكثر المحافظات مخالفة للتعليمات والارشادات الصحية والوقائية وحتى في ارتداء الكمامات، داعية الى إعادة الطلبة العراقيين العالقين ببعض دول الخارج والذين لم يتبق منهم إلا القليل مع مراعاة التدابير الوقائية فور وصولهم، مطالبة بإعادة تقييم الخطط والبرامج والقرارات السابقة ومعالجة الخلل الحاصل بموضوعة زيادة الإصابات.

وكان الكعبي استقبل في وقت سابق أمس الخميس، وفداً من مركز تنمية الابداع الدولي برئاسة حميد عبد الله، وعلي شلش من إدارة المنصة العراقية للتعليم الالكتروني، بحضور مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي والنائب ستار العتابي.



وأفاد بيان لمكتبه تلقته "الصباح"، بأن "الكعبي بحث ضرورة تفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية وإطلاق المنصات التدريسية الإلكترونية في ظل استمرار جائحة كورونا في العراق، وطالب وزارة التربية والجهات والمؤسسات ذات الصلة بدعم المبادرات الطوعية التي تهدف لاستكمال المناهج التدريسية للطلبة الكترونياً والتنسيق مع أولياء الأمور في هذا الشأن" .

من جانبه، قال عضو خلية الأزمة الحكومية ومدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في تصريح لـ "الصباح": إن "العاصمة بغداد بدأت تسجل تصاعدا في الاصابات، وهذا يعكس عدم التزام المواطنين بالوصايا الصحية والضوابط والتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ولجنة الأمر النيابي 55 وخلية الأزمة الوزارية"، مبيناً ان "الخلية تراقب الأمر بقلق شديد وقد تكون هناك موجات وبائية أخرى بعد أن عبر العراق موجة وبائية سابقة لكن قد نكون مقبلين على غيرها، وقد نصل الى مرحلة نغلق فيها المستشفيات وتكون مفتوحة لمرضى كورونا فقط".

وحذر الساعدي من "امتلاء المستشفيات حيث أن مستشفى ابن الخطيب وابن زهر امتلآ تماماً بـ 280 مريضا، والآن مستشفى ابن القف أفرغ وتم نقل المرضى الى مستشفى الجملة العصبية، أي تم فتح مستشفى ثالث في الرصافة لاستقبال مصابي كورونا وقد نضطر الى فتح غيره".

وتابع: ان "وزارة الصحة دعت ولا تزال تدعو الى الحظر الشامل للتجوال والذي يجب أن يكون لمدة أسبوعين، ولكن وزارة الصحة وخلية الأزمة الوزارية تراقبان الموقف وخلال اليومين المقبلين قد يكون هناك قرار بإعادة حظر التجوال الشامل".

إلى ذلك، عقد محافظ بغداد محمد جابر العطا اجتماعا طارئا لخلية الأزمة في بغداد بحضور نائبه الفني علي العيثاوي ومدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ومدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف، وحذر عطا من "فقدان السيطرة إذا ما استمرت الإصابات بالتزايد لاسيما وأن مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين، كذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلأ بالمصابين خلال اليومين المقبلين، وهو ما يعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا".

وشدد محافظ بغداد على اللجنة العليا للصحة والسلامة بـ "اتخاذ قرار حظر التجوال الشامل كونه السبيل الوحيد لإنقاذ العاصمة بغداد من الوباء المتفشي".

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