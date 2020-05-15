2020/05/15 | 01:20

صباح محسن كاظم

عُرف الإمام علي بن ابي طالب –عليه السلام – ببلاغته الهادرة بخطبه، ورسائله، وعهده العلوي لمالك الأشتر..



جمعت بنهج البلاغة الأثر الإنساني الخالد بسحره وبديع بيانه..



نهج الحياة..



نهج العلم..



نهج العدل..



شروحات للتوحيد الحقيقي..



النزاهة والإخلاص بالحكم..



خطب بالغيبيات وحوادث المستقبل..



لذلك يُعدُّ الكتاب الثاني بعد القرآن الكريم كتاب الله العزيز، الذي هو التبيان الواضح لكل شيء..



وفيه حقيقة الوجود والحياة، وقصص الأنبياء والعبادات والمعاملات..



كتاب شامل مانع كامل للحق..



في نهج البلاغة تتجلى نورانية ووحدانية وفصاحة وجمال البيان العلويّ السامق على شرفات التاريخ..



لقد ظهرت دراسات لسانية متعددة عبارة عن رسائل جامعية طبعت بالعتبة العلوية المقدسة تناولت الأبعاد العلمية واللغوية والجمالية بهذا السِفر الخالد..



وقد اذهلت بلاغة أمير المؤمنين جميع المفكرين والباحثين وطلاب العلم والشعراء ودارسي الأدب والبيان من جميع العقائد والأديان وبكل اللغات بالعالم، هذا ما لمسته بدراستي للماجستير بلبنان عن الإمام علي بالفكر المسيحي عند جورج جرداق – سليمان كتاني – بولص سلامة أرى الذين أبحروا بمجاذفهم بعباب هذا الموج الهادر بأفانين الكلام المنمق الدال على عمق الفلسفة والحكمة الذي جعل الأفئدة تشغف ولهاً وحباً لأمير المؤمنين عند المسيحيين وحتى عند اللادينيين والمستشرقين.



لذلك أهم شراح النهج ابن ابي الحديد المعتزلي يقول: كلام علي دون كلام الله فوق كلام البشر.

في الكتاب الفائز بجائزة الكوفة لنهج البلاغة للعام 2013 للدكتور عبد الحسين العمري (الامتداد الزمكاني في نهج البلاغة مقاربات في الأسطورة والملحمة والوجود) الصادر عن دار نيبور – 2016 بـ171 صفحة تناول فيه:

التمهيد والفصول الثلاثة ركز بالفصل الأول: الامتداد المكاني الملتبس بالأسطورة وعلاقتها به، وموقف نهج البلاغة من ذلك وأين تقع الاسطورة منه.



أما الفصل الثاني أوضح الامتداد الزمكاني الملحمي، فجاءت دراسة الملحمة وطبيعتها في نهج البلاغة وخارجه بما يمكن أنْ يفسح المجال باتجاه الربط بين المفهوم العلوي للملحمة والمفهوم..



واسترسل "المؤلف" بالتحليق بعوالم جماليات النهج – تعد تلك الدراسات- من الأهمية من خلال الرؤية المعاصرة لعلم وبلاغة علي بن ابي طالب –ع- حيث تناول: فكرة الامتداد الزمكاني الوجودي.



حيث فكرة الزمكان فلسفياً ونقدياً وحتى فيزيائياً.

يؤكد الدكتور عبد الحسين العمري ص 13: "الزمان والمكان يمثلان عنصرين مهمين متلازمين بالضرورة، وتحديد معالم أية مسألة أو قضية معينة تتسم بالحداثة لا بدَّ من اللجوء – منطقياً- إلى هذين العنصرين اللذين هما الزمان والمكان؛ إذ يظل مفهومنا عن الزمان متعلقاً بمفهومنا عن المكان، فالزمان والمكان هما "العامل الأساس في تحديد سياق الآثار الأدبية من حيث اشتمالها على معنى انساني"، وهما من حيث التصور الانساني للحدس الحسي، الصورة التي ندرك فيها العلاقة بين الأشياء من حيث هي متقابلة أو متجاورة، أو هما الصورة التي ندرك بفضلها الأشياء من حيث هي متعاقبة أو متآنية في تسارع الزمان وتباطؤه، ومدى علاقة ذلك بالمكان).

في هذه السياحة المعرفيّة التي تغور بالحقل الجمالي بنهج البلاغة بتركيز علمي وفق نظريات النقد الحديث بالأدب جعل المتلقي يشعر بمقاربة النص العلويّ البليغ باستنطاقاته بالامتداد الزمكاني لما يحمل أمير المؤمنين من قوة الحجة بالاستدلال والاثبات من عمق الإيمان الروحي المُعزز بالمعرفة اليقينيَّة المتعالية بالتوحيد الخالص لله كما أكد في ص 30..



(واذا كان الزمان هو الشكل المتحرك للأزلية، فإنَّ اللغة هي الشكل المتحرك للفكر، وهي أول أشكال الترميز الموضوعي التي ابتكرها البشر...).



ثم يستطرد "المؤلف" بعوالم الاسطورة في قضية الخلق والنشوء والنصوص الأدبية التي تبين معتقدات البابليين القدماء بالخلق الأول..



بينما ركز على فحوى النصوص القرآنية التي تناولت خلق البشر مع ما ورد في نهج البلاغة بشأن الخلق والتوحيد.



يستنتج في ص 78 ما يلي (من خلال قراءة النصوص في خطب نهج البلاغة، في محاولة البحث عن كنه ملحمي يعطي للنص بعداً ملحمياً حقيقياً كما في النصوص المستقبلية، لحظنا أنَّ هناك تواضعاً ميقاتياً في الزمن الماضي الغاية منه بيان العظة الاعتبارية ليس إلا..)..



بالطبع اللغة هي الوعاء الذي يحمل كل ما يمت لوجودنا الإنساني بجميع المجالات العلمية الروحية التربوية العقائدية الفكريَّة، لذلك يؤكد الدكتور عبد الحسين العمري في ص 166: (من ذلك يتبين أَّن اللغة والمعنى هما صيرورة العالم؛ لأنَّ اللغة المفهومة على أساس أنها دال مطلق لثراء المعنى وكماله، إنما يمثل النواة التي تدور حولها الأشياء في وجودها بناءً على اللحظة الوجودية الأولى).

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