وصمة عار تلاحق مرضى الوباء بالعراق.. طبيبة تروي وجعها

2020/05/15 | 16:22

اخبار السعودية )- بينما يسعى العراق للجم عدوى فيروس كورونا خوفا من تفشيه بشكل كارثي، يعاني بعض المتعافين من عار قد يلحق بهم في بعض المجتمعات العراقية.فقد روت الطبيبة مروة خفاجي التي عادت إلى منزلها بعد 20 يومًا في قسم

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