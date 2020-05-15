2020/05/15 | 17:24

اخبار السعودية )- سلط الضوء مجددا، الجمعة، على العلاقة بين بعض وجوه الحشد أو فصائله الموالية لإيران والنجف، هذه المرة بعد أن طفت إلى الساحة تصريحات حول ترشيح رجل الدين الذي يحظى بمكانة عالية لدى الشيعة في العراق زعيم

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